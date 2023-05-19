Калви и Дельпаль не могут получить визу в РФ для присутствия на суде

Майкл Калви у здания Мещанского суда Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Майкл Калви не может получить российскую визу, чтобы приехать в Москву на заседание Московского городского суда, где рассматриваются апелляционные жалобы на его приговор, передал корреспондент "Интерфакса".

"Виза до настоящего времени так и не получена. Он подал документы на получение визы, но его еще не пригласили", - сказала в суде адвокат американца Лариса Каштанова.

В свою очередь адвокат другого фигуранта дела – француза Филиппа Дельпаля также заявил, что его подзащитный не смог приехать в Россию.

"Визу он не получил, в Москве его нет и в этом заседании он участвовать не будет", - сказал защитник Александр Михайлов.

Адвокаты отметили, что Калви и Дельпаль согласились на рассмотрение их апелляционных жалоб без их участия.

Суд в связи с этим попросил адвокатов официально предоставить заявления от подсудимых, что они не будут участвовать в процессе и отложил заседание на 2 июня.

Ранее Калви и Дельпаль заявляли через своих адвокатов, что хотят принять участие в процессе, если смогут получить российские визы.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого дела Baring Vostok к различным срокам условного лишения свободы.

Калви суд назначил пять с половиной лет лишения свободы условно.

Операционного партнера Baring Vostok Дельпаля суд приговорил к четырем с половиной годам условно.

Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину суд назначил пять лет лишения свободы условно, партнеру компании Вагану Абгаряну – четыре с половиной года, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова суд приговорил к четырем годам условно каждого, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев получил три с половиной года условно.

Всем им также установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.

Фигуранты были признаны виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Никто из них не признал вину.