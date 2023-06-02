Калви и Дельпаль не будут участвовать в рассмотрении жалоб на приговор по делу Baring Vostok

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший операционный партнер компании, гражданин Франции Филипп Дельпаль отказались от участия в рассмотрении апелляционных жалоб на вынесенный им приговор по делу о хищении денежных средств банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно оглашенным в пятницу на заседании Мосгорсуда материалам, защитой Калви был представлен суду "отказ от участия в заседании суда апелляционной инстанции".

В свою очередь, адвокат Дельпаля представил суду заявление о том, что тот не возражает против рассмотрения жалоб на приговор без него.

Адвокаты других осужденных - директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина, партнера компании Вагана Абгаряна, бывшего гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова - сообщили суду, что их подзащитные также не будут участвовать в процессе в апелляционном суде.

Защита еще одного осужденного - экс-председателя правления банка Алексея Кордичева - не обжаловала приговор.

На следующем заседании, 9 июня, суд приступит к рассмотрению апелляционных жалоб по существу. Отложить процесс суд решил, чтобы получить письменный отказ одного из осужденных от участия в слушании.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил семерых фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" к различным срокам условного лишения свободы. Калви суд назначил 5,5 лет лишения свободы условно, Дельпалю - 4,5 года условно.

Фигуранты были признаны виновным в растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них не признал вину.

Ранее защита подавала жалобу для отмены меры пресечения в виде запрета определенных действий, которая была сохранена по приговору суда, и в январе 2022 года суд ее удовлетворил, отменив для Калви запрет определенных действий.

В марте 2023 года источник сообщил, что Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены им меры пресечения.