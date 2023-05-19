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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

В РФ планируют перейти на обучение по новой системе высшего образования в сентябре 2025 г.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России переход на обучение по новой системе высшего образования планируется осуществить к 1 сентября 2025 года, сообщил в пятницу глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы считаем, что переход на обучение ориентировочно просматривается, с учетом, в том числе эксперимента, в 2025 году", - сказал Фальков на итоговой коллегии Минобрнауки РФ.

В представленной во время выступления министра презентации отмечается, что переход на обучение по новой национальной системе высшего образования запланирован на 1 сентября 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля текущего года в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Валерий Фальков Минобрнауки РФ
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