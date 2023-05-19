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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Патрушев заявил, что РФ усилит охрану границы на северо-западе из-за расширения НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за вступления Финляндии в НАТО и перспектив присоединения к альянсу Швеции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - заявил Патрушев на совещании в Сыктывкаре в пятницу.

"Остается ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время", - сказал Патрушев.

По его словам, необходимо "принять меры по совершенствованию системы управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности".

Патрушев заявил, что предстоит "завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение объектов пограничной инфраструктуры в Мурманской, Ленинградской областях и Республике Карелия к российским источникам энергоснабжения".

Патрушев сказал, что необходимо "исключить случаи проникновения на территорию округа лиц с преступными намерениями".

По его словам, следует "завершить мероприятия по обеспечению информационной безопасности на приграничных территориях, обеспечить их гарантированное покрытие российским телерадиовещанием и мобильной связью".

Николай Патрушев Финляндия НАТО
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