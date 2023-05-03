В МИД РФ заявили, что Россия ответит на возможное размещение в Финляндии военных баз США

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия ответит на возможное размещение военных баз США на территории Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подтверждаем, что Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, конкретные шаги России на северо-западных рубежах будут зависеть от размещения на территории Финляндии военной инфраструктуры и ударных систем вооружений НАТО.

Захарова отметила, что Россия считает планы Финляндии заключить соглашение с США, позволяющее разместить не ее территории американские военные базы, свидетельством того, что Финляндия утрачивает свой суверенитет.

"Как в самой Финляндии, так и в НАТО должны осознавать, что накачивание севера Европы войсками ведет только к росту военно-политической напряженности уже и в этом регионе", - добавила официальный представитель МИД РФ.