Российское отделение Greenpeace закрывается

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российское отделение Greenpeace закроется в связи с признанием международного фонда Greenpeace International нежелательной организацией в РФ, сообщила его пресс-служба.

"Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.

В российском отделении Гринпис выразили несогласие с решением Генпрокуратуры и напомнили о 30-летней природозащитной работе организации: популяризации раздельного сбора и переработке мусора, помощи в помещении российских природных объектов под защиту ЮНЕСКО, участии в создании новых и защите существующих нацпарков и заповедников, а также по противодействию загрязнению озера Байкал.

"Говорить, что российский Гринпис действует против интересов России, значит совершенно не знать, чем уже 30 лет занимается организация", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Генеральная прокуратура РФ признала деятельность фонда Greenpeace International в России нежелательной.