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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Начались учения Северного флота по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом районе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Масштабные командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе начались в понедельник на Северном флоте, сообщает пресс-служба СФ.

"Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что будет проверена слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике.

Учения проходят с участием до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения. Они проводятся в два этапа в течение нескольких дней под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

"На различных этапах учения будет отработано взаимодействие с корабельными силами флота, а также самолётами командования дальней авиации ВКС России", - сообщает СФ.

Северный флот
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