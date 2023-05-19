В Краснодаре арестован подозреваемый в попытке поджечь релейный шкаф

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Кубани задержан и арестован 18-летний житель Краснодара, которого обвиняют в попытке поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях на перегоне Агроном-Динская, сообщили в управлении МВД на транспорте по Южному федеральному округу.

Его задержали сотрудники отдела уголовного розыска транспортной полиции вместе с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Пока ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Его дело будет передано в краевое управление ФСБ, где его могут переквалифицировать по статье о диверсии (ст. 281 УК).

Ранее работники Северо-Кавказской железной дороги сообщили в правоохранительные органы, что поврежден релейный шкаф для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.

"Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что имело место вмешательство посторонних лиц - была совершена попытка поджога релейного шкафа, обнаружены спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости", - говорится в пресс-релизе.

Оборудование внутри шкафа не повредилось, поэтому на движение инцидент не повлиял.