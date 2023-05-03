ФСБ сообщила о раскрытии агентов украинской военной разведки в Крыму

В ходе расследования был выявлен канал контрабанды взрывчатки из Болгарии в Россию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ объявила о раскрытии агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, участники которой планировали диверсии против руководства республики, а также на транспорте. В ходе расследования был раскрыт канал контрабанды взрывчатки в Россию из Болгарии.

"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", - заявили в спецслужбе.

По версии следствия, "в качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова".

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова - офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского", - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, в ходе оперативных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму "члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ" граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, 1988 г.р., Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский. В ФСБ их обвиняют в подготовке террористических актов, слежке за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретении огнестрельного оружия.

Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию".

"В ходе обысков у задержанных обнаружены 5 готовых к применению СВУ, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около 6 килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ", - заявили в ФСБ.

"Вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности", - заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались гражданами Украины Смирновым Денисом и Сарафинчаном Владиславом, занималась гражданка Украины Матущак Марина.

"После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак", - утверждают в ФСБ.

Кроме того, заявили в спецслужбе, в рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму в минувшем феврале "установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии".

"В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов", - заявили в ФСБ.

ФСБ опубликовала видеозаписи опросов задержанных, которые рассказывают, как стали сотрудничать с украинской спецслужбой.

Так, гражданин Украины и России Виктор Подвальный сообщил на видео, что был завербован в 2022 году в Польше, ему дали позывной "Сократ" и поручили следить за мэром Ялты Павленко и главой Крыма Аксеновым.

Также на видео присутствуют показания неназванной женщины, которую использовали для переправки взрывчатки. Она сообщила что ждала из Болгарии 15 свадебных платьев от знакомой, и вместе с платьями женщина получила 2 электрические плитки, которые ее попросили переслать в Ялту. По версии ФСБ, именно в плитках на полуостров переправлялась взрывчатка.