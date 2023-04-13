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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Трое жителей Мелитополя задержаны по подозрению в причастности к терактам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мелитополе трех человек по подозрению в причастности к терактам, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. Изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах.

Как уточнил журналистам представитель правоохранительных органов, мужчины действовали по указанию сотрудника СБУ.

"За подрыв железнодорожного полотна преступники получили на троих 10 тысяч гривен. Задержанные являются жителями Мелитополя, придерживаются праворадикальных взглядов, ждут возвращения ВСУ. Ранее они неоднократно задерживались органами правопорядка Украины за нарушение общественного порядка", - сказал он.

По данным силовиков, подозреваемые отправляли кураторам в СБУ фото расположения и размещения объектов и техники ВС РФ.

СБУ Мелитополь Запорожская область Евгений Балицкий
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