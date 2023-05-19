Президент Кубы приглашен на Восточный экономический форум во Владивостоке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем пригласил кубинского лидера на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре во Владивостоке.

Он назвал Кубу "верным, надежным союзником и партнером России в Латинской Америке.

"На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества, наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - сказал Чернышенко.

"Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - ответил Диас-Канель.

Кубинскую делегацию во главе с премьером Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, затем посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.