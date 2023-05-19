Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлением", - сказал он.

"По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", - добавил он.

"Группа "Аэрофлот" с 1 июля начнет выполнять рейсы на Кубу. Это долгожданное событие для всех туристов, потому что Куба всегда являлась местом притяжения не только для туристического, но и для делового трафика", - сообщил журналистам генеральный директор и председатель правления ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Сергей Александровский.

Рейсы на Boeing 777 будет выполнять "дочка" "Аэрофлота" - авиакомпания "Россия". "Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы", - сказал Александровский.