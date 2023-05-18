Вице-премьер Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прилетел на Кубу с рабочим визитом.

В международном аэропорту Хосе Марти его встретили первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол России в республике Виктор Коронелли.

В рамках рабочей поездки у Чернышенко запланирована встреча с кубинским президентом Мигелем Диасом-Канелем.

Кроме того, должны состояться заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием российского вице-премьера и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса, а также Российско-кубинский бизнес-форум.

Также российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Х. Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха.

Наконец, стороны планируют подписать соглашения в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.