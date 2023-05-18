Куба предоставит возможности для открытия филиалов российских банков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кубинские власти предоставят российским банкам возможности для открытия филиалов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас провели в Гаване 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Состоялось заседание 14 рабочих групп, которые входят в состав мехправкомиссии, где детально был проработан большой набор мероприятий", - сказал Чернышенко.

"В частности, обсуждалось создание условий для российского бизнеса для осуществления деятельности на территории Кубы, которое заключается прежде всего в создании возможностей для нашей банковской кредитной системы здесь финансировать российские проекты", - отетил он.

"Для этого Куба предоставляет возможности открывать филиалы российских банков, которые будут обеспечивать проектное финансирование российских проектов на территории Кубы, которые будут позволять и развивать экономику, и обеспечивать возврат инвестиций", - резюмировал зампред российского правительства.