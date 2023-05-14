В Свердловской области за сутки потушили 20 природных пожаров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области специалисты ведут борьбу с 29 природными пожарами, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на утро 14 мая, на территории Свердловской области действуют 29 природных пожаров. За прошедшие сутки огнеборцами локализованы 12 природных возгораний и 20 ликвидированы. (...) Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.

Основные силы огнеборцев задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования.

Отмечается, что общая группировка сил и средств составляет более 600 человек и 150 единиц техники. В тушении лесных пожаров были задействованы семь воздушных судов, в том числе самолёты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России. Авиация совершила 111 сбросов воды общим объемом 506 тонн.

Сегодня авиация продолжит работу по тушению природных пожаров и проведёт мониторинг лесопожарной обстановки по шести направлениям.

Как сообщалось, на утро субботы в области действовало 27 пожаров на общей площади 38,8 тысяч гектаров.

В связи с пожарами в лесах региона был введен режим ЧС.