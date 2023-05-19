Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 20 природных пожаров ликвидировали в Свердловской области за сутки, сообщает региональный департамент информационной политики.

"За прошедшие сутки в регионе потушен 21 лесной пожар на общей площади более 8,5 тыс. га. Площадь лесных пожаров по данным на 9:00 19 мая составляет 1,3 тыс. га. Непотушенными остаются 24 природных пожара, из них 11 возгораний на площади 776 га локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что сейчас в регионе борьбу с огнем ведут более 960 специалистов при поддержке свыше 170 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на утро 18 мая в Свердловской области оставались 28 природных пожаров на общей площади 3,6 тыс. га.