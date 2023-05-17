Власти УрФО оценили ущерб от природных пожаров пока в 107 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ущерб от природных пожаров на территории Уральского федерального округа (УрФО) в 2023 году может составить миллиарды рублей, сообщил на пресс-конференцим начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

"На данный момент ущерб от природных пожаров составил 107 млн рублей. Но считаю, что будет гораздо больше. Думаю, в пределах 4 млрд рублей по всему УрФО должно быть", - сказал он.

Он отметил, что сейчас в округе наблюдается весенний пик пожароопасного сезона.

По данным Сандакова, в первую неделю мая в округе зафиксировали 320 природных пожаров на площади около 100 тысяч гектаров, а во вторую - еще 77 примерно на такой же площади.

Всего с начала пожароопасного периода в УрФО произошло 993 природных пожара на площади 230 тысяч гектаров. В прошлом году за аналогичный период это количество составляло 872 возгорания на площади 66 тысяч гектаров.

Заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев добавил, что в данном регионе с начала года возник 431 природный пожар на площади 178 тыс. гектаров. Из них 164 были потушены в день обнаружения, а 229 - в первые сутки.

В настоящее время, по словам Махнева, в области продолжают действовать 25 возгораний на площади 2,8 тысячи гектаров.

"В основном причина - неосторожное обращение с огнем. Сумма штрафов уже перевалила за 15 млн рублей", - отметил он.

В Свердловской области по фактам возникновения природных пожаров возбудили 34 уголовных дела, по трем из них уже есть четыре фигуранта, сообщил Махнев. Он добавил, что в ближайшее время в регионе будет держаться жаркая погода и осадков не предвидится.