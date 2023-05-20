Минобороны РФ сообщило о новом перехвате крылатых ракет Storm Shadow ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили за сутки 12 украинских снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow, одну управляемую авиабомбу производства США GBU-32, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

"В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил Конашенков.

Как сказал представитель военного ведомства, "оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах".

C 15 мая Минобороны РФ сообщает о перехвате крылатых ракет Storm Shadow украинской армии в зоне СВО.

Ранее министерство заявляло, что 12 мая Украина применила поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow для удара по Луганску.