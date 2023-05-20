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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Минобороны России заявило о продолжении боев в западной части Артемовска

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска (Бахмута), российские военные наносят авиационные и артиллерийские удары по вооруженным силам Украины в районе Богдановки и Ягодного, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города", - сказал он в субботу на брифинге, добавив, что прикрытие и сдерживание украинских военных на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск.

Как сообщил Конашенков, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой народной республики".

Представитель Минобороны заявил, что за прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов и артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили более 95 человек, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Артемовск Бахмут Минобороны РФ ДНР
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