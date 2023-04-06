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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Военные РФ заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные и пограничники утром в четверг пресекли попытку диверсионной группы вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Брянской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня около 8:30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, в ходе боестолкновения по украинским военным был нанесен удар артиллерией ЗВО.

"Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ Брянская область
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