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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Жителя Твери арестовали в Белгородской области по делу о попытке вступить в ряды ВСУ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о приготовлении к совершению государственной измены возбуждено в отношении жителя Твери, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

"Сотрудниками УФСБ (...) совместно с пограничным управлением (...) задержан гражданин России 2003 года рождения, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, молодой человек намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ, чтобы перейти на сторону ВСУ для участия в составе одного из украинских вооруженных формирований.

Установлено, что для этого фигурант дела собирал информацию о боевых действиях на приграничной территории Украины и разработал маршрут, который позволил бы ему пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска.

Кроме того, фигурант планировал поджечь военкомат в одном из городов Центральной России и отправить по электронной почте видеоотчет о своих действиях, отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника).

ВСУ Украина Тверь Белгородская область ФСБ
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