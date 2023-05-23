Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

Мишустин заявил, что в 2023 г. РФ и КНР расширят расчеты в национальных валютах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 млрд долларов и расширят расчеты в национальных валютах.

В РоссииМишустин заявил, что РФ продолжит поставки углеводородов в Китай на долгосрочной основеМишустин заявил, что РФ продолжит поставки углеводородов в Китай на долгосрочной основеЧитать подробнее

"Уверен, в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств - Владимир Путин и Си Цзиньпин, - довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов", - сказал Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме.

Он сообщил, что уже по итогам первого квартала 2023 года отмечается увеличение взаимной торговли "почти на четверть - до примерно 52 млрд".

Мишустин напомнил также, что уже свыше 10 лет Китай является основным торговым партнером России. "И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились - поднялись с десятого на седьмое место", - подчеркнул российский премьер.

Он отметил, что "этот рост сопровождается важными качественными трансформациями и прежде всего снижением зависимости от доллара и других западных валют".

"Если в 2021 году лишь около четверти расчетов между нашими странами проводились в национальных валютах, то в прошлом году - уже почти две трети. Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет", - заверил он.

Михаил Мишустин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение недалеко от Белого дома

Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Байден и спикер Палаты представителей не достигли соглашения по госдолгу

Боррель заявил, что тесные связи Белграда с РФ мешают движению Сербии в ЕС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы

Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

В Белоруссии помиловали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича

Признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });