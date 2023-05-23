Мишустин заявил, что в 2023 г. РФ и КНР расширят расчеты в национальных валютах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 млрд долларов и расширят расчеты в национальных валютах.

"Уверен, в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств - Владимир Путин и Си Цзиньпин, - довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов", - сказал Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме.

Он сообщил, что уже по итогам первого квартала 2023 года отмечается увеличение взаимной торговли "почти на четверть - до примерно 52 млрд".

Мишустин напомнил также, что уже свыше 10 лет Китай является основным торговым партнером России. "И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились - поднялись с десятого на седьмое место", - подчеркнул российский премьер.

Он отметил, что "этот рост сопровождается важными качественными трансформациями и прежде всего снижением зависимости от доллара и других западных валют".

"Если в 2021 году лишь около четверти расчетов между нашими странами проводились в национальных валютах, то в прошлом году - уже почти две трети. Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет", - заверил он.