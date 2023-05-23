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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Гладков сообщил об атаках дронов белгородских райцентров Грайворон и Борисовка

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об нападениях украинских беспилотников на райцентры Грайворон и Борисовка в ночь на 23 мая.

"В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", - написал он.

В Борисовском районе с БПЛА было сброшено еще одно взрывное устройство на административное здание, добавил он. Ранее он сообщал, что в Борисовке с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, которое пробило крышу одного административного здания, пожара не случилось. Таким образом, затем он сообщил о повторном ударе по Борисовке.

В результате обстрелов Грайворонского городского округа 22 мая пострадали восемь человек, сообщал Гладков в понедельник.

В Белгородской области с 22 мая введен режим КТО в связи с действиями силовиков против проникших в регион диверсантов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворон Борисовский район Борисовка
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