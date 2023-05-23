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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Белгородский губернатор уточнил данные о раненых из села Глотово

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о госпитализации двух раненых из села Глотово.

"Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока - тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести", - написал он в Telegram.

Пострадавшие находятся в приемном отделении под наблюдением врачей.

О госпитализации женщины и мужчины с минно-взрывными ранениями из Глотова Гладков сообщал 22 мая. В тот день, по его данным, в результате обстрелов в регионе были ранены восемь человек.

Утром 23 мая губернатор сообщил, что силовики продолжают зачистку приграничных территорий, куда проникли диверсанты. Он добавил, что тем, кто был эвакуирован, возвращаться по домам еще рано. Также он сообщил об обстрелах с беспилотников Грайворона и Борисовки.

Вячеслав Гладков Белгородская область Глотово
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