Белгородский губернатор сообщил о продолжении зачистки после атаки ДРГ

В ходе эвакуации мирного населения умерла женщина, причина ее смерти выясняется

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области продолжается зачистка приграничных населенных пунктов Грайворонского округа, в которые 22 мая проникли диверсанты, в процессе эвакуации мирного населения умерла женщина, эвакуированным еще рано возвращаться домой, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. (...) Причины сейчас устанавливаются (...)", - сообщил он.

По его словам, в регионе продолжается "зачистка" территории силовиками.

"В тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей", - написал глава региона.

Обращаясь к жителям Грайворонского округа, которые временно выехали в безопасные районы, он сообщил им, что возвращаться домой пока не стоит.

"Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно", - добавил Гладков.

"Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена (...)", - добавил глава области.

22 мая Гладков сообщил, что в результате нескольких обстрелов Грайворонского городского округа пострадали восемь человек.

Он также сообщал о проникновении в регион украинской диверсионной группы. "На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - писал Гладков.

В области введен режим контртеррористической операции.