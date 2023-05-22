Восемь человек пострадали при обстрелах в Грайворонском округе Белгородской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших от обстрелов в Грайворонском округе Белгородской области выросло до восьми человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в понедельник Гладков сообщил о шести пострадавших в результате обстрелов нескольких сел округа.

Также сообщалось о проникновении украинской диверсионной группы на территорию области.

С понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции.