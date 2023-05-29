Володин выступил против приема гуманитариев в магистратуру на инженерные специальности

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против наличия в вузах непрофильных специальностей и, в частности, против приема гуманитариев в инженерную магистратуру.

Он заявил об этом на встрече с ректорами и проректорами по воспитательной работе вузов Брянской области в Брянском государственном техническом университете.

"В вузах не должно быть непрофильных для них специальностей. Самое главное - качество образования. Научные школы формируются годами, и вуз, в котором нет необходимой базы, не может качественно готовить специалистов. И конечно, необходимо уходить от практики обучения в магистратуре студентов, которые закончили бакалавриат по совершенно другому профилю. Особенно это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности", - сказал Володин. Его цитирует пресс-служба Госдумы.