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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Главы МИД РФ и Белоруссии подписали заявление по внешнеполитическим приоритетам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии подписали совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам стран, сообщила пресс-служба российского посольства в Минске.

"17 мая С.В. Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Республики Беларусь С.Ф. Алейником, который находился в Москве с официальным визитом", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным сюжетам глобальной и региональной повестки дня.

"Особое внимание было уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Была подчеркнута важность дальнейшего углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, укрепления межпарламентских, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - отметили в дипмиссии.

Сообщается, что "министры условились укреплять координацию и взаимную поддержку в рамках международных и региональных организаций, совместно с единомышленниками противодействовать попыткам "коллективного Запада" политизировать их работу и навязывать собственные "правила миропорядка" в противовес нормам международного права".

"Достигнута договоренность о наращивании межмидовского взаимодействия и координации работы на международных площадках, в том числе в рамках выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 гг.", - говорится в релизе.

По итогам переговоров министры подписали совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам России и Белоруссии.

"Визит министра иностранных дел дружественной Беларуси стал еще одним подтверждением крепнущего стратегического союзничества между нашими странами", - подчеркнули в дипмиссии.

Лавров Белоруссия Минск
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