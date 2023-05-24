Лидеры стран ЕАЭС в среду проведут в Кремле неформальные переговоры

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕАЭС после участия во втором Евразийском экономическом форуме в среду проведут в Кремле неформальные переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение", - сказал он на брифинге.

По его словам, Армению на мероприятиях будет представлять вице-премьер этой страны Мгер Григорян, а премьер-министр Никол Пашинян присоединится к саммиту ЕАЭС в четверг.

На пленарном заседании, которое будет модерировать глава РСПП Александр Шохин, выступят президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.