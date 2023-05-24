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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле белгородского села Терезовка

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате обстрела ВСУ Шебекинского городского округа в среду.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале.

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Ранее губернатор сообщил о сброшенном с беспилотника над территорией Шебекинского городского округа взрывном устройстве.

"В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативные службы

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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