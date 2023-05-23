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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя Козинки от действий ВСУ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя региона от действий украинских военных.

"У нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка (...) Его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Накануне Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Сообщалось, что в результате действий диверсантов ранения получили 13 гражданских лиц. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

Жители Грайворонского округа были эвакуированы в пункты временного размещения в семи районах области.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".

Белгородская область
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