Кремль не усматривает тенденции в арестах ученых по подозрению в госизмене

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не усматривают какой-либо "тенденции", связанной с арестом по подозрению в государственной измене ряда ученых Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ).

"Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях. Наши соответствующие спецслужбы выполняют свою функцию, они оберегают и государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрением в измене Родине. Это очень важная работа, она ведется постоянно и здесь вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов – не прослеживается ли в ситуации с арестами ученых "тенденция" с их обвинениями в неких связях с Китаем.

16 мая в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН, от имени коллектива института сообщалось, что главный научный сотрудник института Валерий Звегинцев подозревается в государственной измене.

Звегинцев – основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей", занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (статья 275 УК РФ)", - говорится в письме.

В нем отмечается, что результаты, которые открыто представляли в последние годы арестованные ученые, имеют отношение исключительно к фундаментальной науке.

"Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были", - говорится в сообщении.

Источник в СО РАН уточнил " Интерфаксу", что Звегинцев был задержан около трех недель назад и находится под домашним арестом. "Он задержан за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича создан в 1957 году, он располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.