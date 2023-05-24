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Суд в Петербурге на полгода продлил арест обвиняемому в госизмене физику Маслову

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд продлил до 10 ноября арест обвиняемому в государственной измене физику Анатолию Маслову, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города.

12 мая горсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело Маслова, обвиняемого по ст.275 УК (госизмена). Материалы содержат гриф "секретно". Заседание по делу назначено на 1 июня.

Старший научный сотрудник института теоретической и прикладной механики (ИТПМ, Новосибирск) Маслов был задержан по подозрению в госизмене в начале июля 2022 года. 76-летний ученый известен как специалист по гидродинамике.

Петербург Новосибирск Санкт-Петербургский городской суд Анатолий Маслов
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