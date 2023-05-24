Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по запросу Минкультуры готов выдать для размещения 4 июня в храме Христа Спасителя список рублевской иконы "Святая Троица" реставратора Василия Кирикова, но пока такого запроса не поступало, сообщил "Интерфаксу" директор музея Андрей Миндлин.

"Пока такого запроса не было (...) Нам нужно, конечно, будет иметь информацию, подготовить к выдаче, потому что она тоже требует реставрационного вмешательства. Но, конечно, мы готовы, мы пойдем на встречу и выдадим, если такой запрос поступит", - сказал Миндлин.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" вместо оригинала и что одним из вариантов может стать хранящийся в Музее Андрея Рублева список реставратора Кирикова.

Миндлин уточнил, что запрос о выдаче списка должен поступить от Минкультуры.

Говоря о самой иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, Миндлин сообщил, что она, по словам реставраторов, участвовавших в расширенном научно-реставрационном совете Третьяковской галереи, находится на реставрации.

"В настоящее время разработана специальная методика и проводится реставрационные работы по консервации памятника реставраторами Третьяковской галереи. Но сколько времени понадобится на завершение этих работ, это нужно уточнять исключительно у них", - сказал Миндлин.

15 мая сайт РПЦ сообщил, что президент Владимир Путин по многочисленным просьбам верующих решил передать церкви "Троицу" Рублева. Сообщалось, что образ в течение года будет выставлен в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

16 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что попросил руководителя кремлевской администрации Антона Вайно организовать перенос иконы в кафедральный храм РПЦ к 4 июня, на которое в этом году приходится праздник Святой Троицы.

В Минкультуры уточнили, что после этого икону передадут на плановую реставрацию, а затем доставят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима. "Троица" будет передана церкви на долгосрочное ответственное хранение, добавили в ведомстве.

23 мая стало известно, что 15 мая на заседании научно-реставрационного совета Третьяковки обсуждалось состояние иконы и был подписан протокол о том, что ее нельзя выносить из галереи 4 июня из-за нестабильного состояния. Таким образом, сроки передачи иконы РПЦ могут быть сдвинуты из-за ее реставрации и из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения.