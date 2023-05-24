Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по культуре древней и средневековой Руси Научного совета Российской академии наук "История мировой культуры" обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой не допустить разрушения иконы "Троица" Андрея Рублева, которое может произойти из-за ее перемещения из Государственной Третьяковской галереи.

Письмо к министру культуры, подписанное членами совета, среди которых лингвист, академик РАН Алексей Гиппиус, специалисты по древнерусской живописи Александр Преображенский, Ирина Стерлигова, Ирина Шалина, опубликовано на сайте Ассоциации искусствоведов.

Как отмечают авторы письма, "судьба шедевра древнерусской иконописи вызывает глубокую тревогу у всех, кто ценит русскую средневековую культуру или профессионально занимается ее изучением и популяризацией".

Отмечается, что после того, как в июле 2022 года икона была выставлена в Троице-Сергиевой лавре, на ней образовались повреждения грунта и живописи более чем на 60 участках ее поверхности. И несмотря на работу реставраторов, состояние иконы остается нестабильным: "ее разрушение, вызванное перемещением в Лавру, прогрессирует, выявлены новые случаи отставания левкаса и шелушения красочного слоя, трещина по правому стыку досок основы увеличилась, состояние целого ряда участков признано аварийным".

"Эти объективные данные, представленные на заседании расширенного Реставрационного совета Третьяковской галереи 15 мая 2023 года, привели членов совета к единогласному выводу: в ближайшее время "Троица" не может покинуть стены музея даже на короткий срок", - подчеркивается в письме.

При этом, как отмечается в письме, уже к 4 июня икону планируют выставить в храме Христа Спасителя, и, по мнению авторов обращения, "все эти действия представляют серьезнейшую опасность для рублёвской иконы, угрожая разрушением великого произведения искусства и национальной святыни". Планируемые перемещения памятника, по мнению авторов письма, подвергнут его риску и из-за вибрации в процессе переездов, и из-за неоднократной смены микроклимата. Кроме того, за незначительный срок невозможно создать витрину, капсулу или иное устройство, которое могло бы обеспечить стабильное состояние иконы в пространстве действующего храма.

"Длительное пребывание "Троицы" в храмах Москвы и Троице-Сергиевой лавры не упростит, но серьезно затруднит доступ к иконе верующих и других лиц. Неминуемое ускорение начавшихся разрушительных процессов вскоре повлечет за собой перемещение иконы в реставрационные мастерские. В итоге икона превратится в хронически больной памятник, и неопределенно долгое время ее нельзя будет увидеть ни в храме, ни в музейной экспозиции", - отмечается в письме.

Члены Комиссии по культуре древней и средневековой Руси заявляют, что судьба "Троицы" не может решаться в сжатые сроки, а "нынешнее состояние памятника делает невозможным и недопустимым его перемещение из Третьяковской галереи в храм для постоянного богослужебного использования".

"В настоящее время первоочередными задачами являются стабилизация состояния иконы, укрепление поврежденных участков и дальнейшее долгосрочное наблюдение за произведением в музейных условиях. Осуществлять эти меры должны хранители и сотрудники реставрационной мастерской Третьяковской галереи (...) Единственным пространством, подходящим для размещения иконы "Троица" Андрея Рублёва, являются залы Третьяковской галереи, что подтверждено почти столетней практикой", - подчеркивают авторы обращения.

"Призываем сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры", - обратились к министру авторы письма.

15 мая стало известно о том, что образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви. "В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом РФ В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", - сообщал ранее сайт РПЦ.

Позже в Минкультуры РФ заявили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.