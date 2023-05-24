Суд приговорил жителя Севастополя к 18 годам за участие в террористической организации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Южный военный окружной суд приговорил жителя Севастополя к 18 годам заключения за организацию деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что подсудимый организовал деятельность ячейки в Севастополе еще в 2015 году.

"Он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения", - говорится в сообщении.

Также, по данным ФСБ, подсудимый занимался конспирацией и вел скрытную антиконституционную деятельность по созданию благоприятных условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ.

Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность севастопольца 9 февраля 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти).

Первые четыре года заключения осужденный проведет в тюрьме, остальные 14 лет - в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На территории Крыма ранее ликвидировали ряд ячеек организации.