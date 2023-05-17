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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Члены крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет колонии в Ростове-на-Дону

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения трех жителей Крыма по делу об организации и участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что Александр Сизиков в 2015 году на территории Крыма организовал деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", в которую вступили Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сизиков организовывал конспиративные собрания, пропагандировал идеи террористической организации, на собраниях были озвучены намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации, при помощи пропаганды, а также ведения войны с противниками идей террористической организации.

Суфьянов и Хайрединов посещали данные собрания.

При этом подсудимые хранили по местам своего жительства идеологические материалы террористической организации.

Сизиков осужден по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (попытка насильственного захвата власти). Ему назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Суфьянов и Хайрединов осуждены по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (попытка насильственного захвата власти). Суд назначил им 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На территории Крыма ранее ликвидировали ряд ячеек организации.

Крым Ростов-на-Дону
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