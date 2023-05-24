Мосгорсуд утвердил заочный арест предполагаемого организатора нападения на брянское село

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, которому в России вменяется организация нападения на село в Брянской области в марте этого года и покушение на бизнесмена Константина Малофеева.

"Постановление Басманного суда Москвы от 30 марта 2023 года об избрании меры пресечения в отношении Капустина оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Капустин должен быть заключен под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в России.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК). Он объявлен в международный розыск.

В ФСБ 2 марта 2023 года сообщили о проведении в приграничном районе Брянской области мероприятий по уничтожению вооруженных украинских радикалов. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинскими диверсантами был совершен обстрел автомобиля в Климовском районе.

6 марта в ФСБ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого собирались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным спецслужбы, организатором обоих преступлений был "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 года рождения".

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Предполагаемые сообщники Капустина также заочно арестованы.