Басманный суд заочно арестовал подозреваемого организатора нападения на село под Брянском

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд заочно арестовал основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, которого в России обвиняют в организации нападения на село в Брянской области в марте 2023 года и покушение на бизнесмена Константина Малофеева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Это решение суд принял 30 марта.

Капустину, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК). Он объявлен в международный розыск.

В ФСБ 2 марта сообщили о проведении в приграничном районе Брянской области операции против вооруженных украинских радикалов. По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Климовском районе.

6 марта в ФСБ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого собирались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным ведомства, организатором обоих преступлений был "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т.н. "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.".

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

В середине марта Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.