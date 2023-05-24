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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Госдепе изучают сообщения об использовании оружия США для атаки в Белгородской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона проверяет сообщения о том, что поставляемое США оружие на Украину могло применяться украинскими силами для осуществления атак на территории Белгородской области, сказал представитель госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы изучаем эти сообщения, но мы пока не пришли к каким-либо выводам по этому вопросу", - сказал Миллер на брифинге.

Он также вновь указал, что США "не поддерживают нанесение ударов внутри территории России". Кроме того, Миллер вновь заявил, что пока что скептически относится к утверждениям, что в Белгородской области действительно применяли американское вооружение.

Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене на территории региона режима контртеррористической операции, введенного в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы. Подобный режим действовал с понедельника.

Минобороны РФ сообщило, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

США Украина Белгородская область
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