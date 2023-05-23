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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене на территории региона режима контртеррористической операции, введенного в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале во вторник.

В результате действий диверсантов ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

Жители Грайворонского округа эвакуированы в пункты временного размещения, расположенные в семи районах области. Там им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Накануне Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены.

По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

Вячеслав Гладков Белгородская область
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