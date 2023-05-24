Гладков заявил, что вопрос оружия для отрядов самообороны требует юридического решения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вопрос вооружения отрядов самообороны требует решения в правовом поле.

"У нас они есть (отряды самообороны - ИФ). Почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием", - сказал глава региона во время эфира ежедневной рубрики "10 вопросов губернатору" в соцсети "ВКонтакте" в среду.

Он добавил, что при вторжении на территорию Грайворонского городского округа украинских диверсантов привлекать силы самообороны не пришлось.

"Было достаточно военнослужащих, и этот вопрос не нужно было решать, но ищем сейчас законные основания (вооружить самооборону - ИФ), чтобы в случае необходимости дать отпор врагу", - подчеркнул глава региона.

В понедельник Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

Сообщалось, что в результате действий диверсантов ранения получили 13 гражданских лиц. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения. Позднее Гладков сообщил о гибели жителя села Козинка от действий украинских военных.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".