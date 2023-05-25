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Все линии сборки "АвтоВАЗа" будут работать в субботу, 27 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет "АвтоВАЗа" согласовал проект приказа "О работе в выходной день 27 мая" в подразделениях, занятых производством автомобилей семейств Granta и Niva, сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в соцсетях.

В соответствии с планом производства на май 2023 года, проектом приказа предусмотрена работа 27 мая в дневные смены продолжительностью 8 часов и 12 часов для производств автомобилей семейств Niva и Granta соответственно.

Ранее сообщалось, что для линии сборки Lada Vesta NG, которая была в простое 15 мая, организована работа 20 и 27 мая. Для каждого из дней предусмотрена работа в одну 12-часовую смену.

Таким образом, предстоящая суббота станет рабочей для всех линий сборки тольяттинской площадки "АвтоВАЗа", после чего завод уйдет в единый оплачиваемый трехнедельный отпуск, дата начала которого из-за перебоев с поставками автокомпонентов была перенесена с 24 июля на 29 мая.

"АвтоВАЗ" 10 мая возобновил производство, приостановленное с 29 апреля по 9 мая включительно в связи с выходными, майскими праздниками и запланированным корпоративным отпуском. Суббота, 13 мая, была рабочей для линий сборки Lada Granta и Niva.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Несколькими днями ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил о готовящемся запуске конвейерной линии по сборке автомобилей на бывшем петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") - "Лада Санкт-Петербург". Ранее на этой площадке "АвтоВАЗ" рассчитывал начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D.

"В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого - скажу позже", - говорил Соколов журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума на этой неделе.

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.

АвтоВАЗ
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