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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

На заводе "Лада Санкт-Петербург" запустят конвейер совместного с китайским производителем концерна

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого - скажу позже", - сказал Соколов журналистам "на полях" российско-китайского бизнес-форума.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами.

Максим Соколов АвтоВАЗ
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