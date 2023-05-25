Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Мобилизованных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями от службы не освободят

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут вносить в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от военной службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

"Расширять этот список мы не планируем", - сказал на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев.

"Если мы внесем туда диабет, нам надо будет вносить туда гипертоническую болезнь. Внесем гипертоническую болезнь, будем вносить ишемическую болезнь. Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Есть постановление правительства, давайте его вместе выполнять", - сказал он.

Серговенцев заявил, что эта сфера регулируется федеральным законом номер 31 от 1997 года, постановлением правительства номер 852 от 2006 года и указом президента о проведении частичной мобилизации.

По его словам, в указе президента "четко написаны те три категории, которые не служат - это уголовное преследование, предельный возраст - 65 лет, и признание (категорией) "Д" - негодным к военной службе".

Минобороны во все регионы разослало методику медицинского осмотра и при необходимости медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу.

"Там четко написано, как кого призывать и кого надо направлять на ВВК (военно-врачебную комиссию). Только благодаря действию этого документа, 40 тысяч человек прямо с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу. И после проведения ВВК порядка 6 тысяч были призваны (категорией) "Д" и сразу не были мобилизованы. Еще 7 тысячам была предоставлена отсрочка", - сообщил он.

По словам Серговенцева, в дальнейшем Минобороны получило возможность увольнять военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, с категорией годности "В", если у них есть социально значимые заболевания.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Александр Серговенцев СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

В российские школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });