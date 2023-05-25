Мобилизованных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями от службы не освободят

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут вносить в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от военной службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

"Расширять этот список мы не планируем", - сказал на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев.

"Если мы внесем туда диабет, нам надо будет вносить туда гипертоническую болезнь. Внесем гипертоническую болезнь, будем вносить ишемическую болезнь. Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Есть постановление правительства, давайте его вместе выполнять", - сказал он.

Серговенцев заявил, что эта сфера регулируется федеральным законом номер 31 от 1997 года, постановлением правительства номер 852 от 2006 года и указом президента о проведении частичной мобилизации.

По его словам, в указе президента "четко написаны те три категории, которые не служат - это уголовное преследование, предельный возраст - 65 лет, и признание (категорией) "Д" - негодным к военной службе".

Минобороны во все регионы разослало методику медицинского осмотра и при необходимости медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу.

"Там четко написано, как кого призывать и кого надо направлять на ВВК (военно-врачебную комиссию). Только благодаря действию этого документа, 40 тысяч человек прямо с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу. И после проведения ВВК порядка 6 тысяч были призваны (категорией) "Д" и сразу не были мобилизованы. Еще 7 тысячам была предоставлена отсрочка", - сообщил он.

По словам Серговенцева, в дальнейшем Минобороны получило возможность увольнять военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, с категорией годности "В", если у них есть социально значимые заболевания.

С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек.