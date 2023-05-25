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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Минобороны в июне получит 5 тысяч коек в региональных больницах для разгрузки госпиталей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В июне военным медицинским организациям, чтобы их разгрузить, передадут около 5 тысяч коек в 11 регионах, сообщил заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минбороны Александр Серговенцев.

Он сказал об этом на координационном совете уполномоченных по правам человека.

По его словам, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 военными медицинскими организациями в 11 регионах.

"Это позволит разгрузить наши лечебные учреждения, прежде всего в Москве, Петербурге, Ростове и Севастополе, там, где у нас наибольшая нагрузка", - сказал он.

Серговенцев сообщил, что с момента начала частичной мобилизации нагрузка на военные медицинские учреждения увеличилась и сейчас эта проблема прорабатывается Минздравом, Минюстом и правительством.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минздрав Петербург Ростов-на-Дону Севастополь Минобороны Александр Серговенцев Москва
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