Минобороны в июне получит 5 тысяч коек в региональных больницах для разгрузки госпиталей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В июне военным медицинским организациям, чтобы их разгрузить, передадут около 5 тысяч коек в 11 регионах, сообщил заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минбороны Александр Серговенцев.

Он сказал об этом на координационном совете уполномоченных по правам человека.

По его словам, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 военными медицинскими организациями в 11 регионах.

"Это позволит разгрузить наши лечебные учреждения, прежде всего в Москве, Петербурге, Ростове и Севастополе, там, где у нас наибольшая нагрузка", - сказал он.

Серговенцев сообщил, что с момента начала частичной мобилизации нагрузка на военные медицинские учреждения увеличилась и сейчас эта проблема прорабатывается Минздравом, Минюстом и правительством.