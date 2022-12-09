Член СПЧ Меркачева направила в Кремль доклад о российских заключенных в зоне СВО

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая член ОНК Москвы Ева Меркачева направила в администрацию президента доклад по итогам полученных обращений об отправке российских осужденных из колоний в зону проведения СВО для участия в боевых действиях.

"Речь идет об обращениях, которые к нам поступали, в частности ко мне, поскольку я занимаюсь темой заключенных, от жен и матерей, которых волновало несколько моментов. В частности, их интересовали законность отправки в зону боевых действий, гарантии освобождения после шести месяцев нахождения в боевых условиях ", - сказала Меркачева "Интерфаксу".

Также родственники жалуются на отсутствие связи с осужденными, которые, по их словам, попали в зону СВО, и невозможность узнать об их легальном статусе и состоянии здоровья.

Меркачева в докладе предлагает использовать для связи с ними электронную систему ФСИН, с помощью которой они могли бы обмениваться цензурируемыми видеосообщениями.

"У нас есть системы электронные, которые ФГУП ФСИНовская делает, и они, например, говорят, что можно было бы (реализовать - ИФ) историю с электронными видеописьмами. Новые технологии все позволяют, все разработано, все готово, но это не применяется", - сказала она.

Она также предложила создать медкомиссии для проверки состояния здоровья заключенных. По словам правозащитницы, их родственники сообщают о наличии у некоторых якобы направленных в зону СВО осужденных критических заболеваний, таких как порок сердца.

Меркачева отметила, что не рассчитывает получить ответ на свой доклад, так как, по ее словам, мнения членов Совета по правам человека "носят рекомендательный характер".

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