В Минфине заявили, что 44-ФЗ обеспечивают работу контрактной системы в сложных условиях

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Положения закона о госзакупках обеспечивают работу контрактной системы в сложных условиях, включая проведение СВО, заявили "Интерфаксу" в Минфине, комментируя предложение Совета Федерации ввести мораторий на действие закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, а также заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО, учреждений ФСИН, оплату контрактов в течение 7 дней, освобождение авансов на казначейском сопровождении от обеспечения", - отметили в пресс-службе Министерства.

Там обратили внимание, что сейчас срок определения исполнителей госконтрактов, в том числе подрядчиков для строительных работ, может не превышать 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона. Для строек может осуществляться закупка "под ключ" одновременно на выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства, а также на оснащение оборудованием, что существенно сокращает сроки реализации строительных проектов.

"Для небольших по объёму закупок может использоваться процедура запроса котировок, которая может быть осуществлена в срок не более 6 рабочих дней", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в 2022 и 2023 году действуют специальные временные нормы, согласно которым субъекты РФ и муниципальные образования могут самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков (подрядчиков), сказали в пресс-службе. Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе, в случае контрактации "под ключ", без наличия проектной документации с последующим уточнением объема контракта.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 февраля объявила, что Совфед предложит правительству ввести мораторий на закон 44-ФЗ на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства, "не цепляясь за какие-то догмы". Такое обращение в правительство должно быть подготовлено в течение недели.

В Кремле заявили, что решение на этот счет должно быть принято на уровне правительства.

Ранее замминистра финансов Алексей Лавров говорил "Интерфаксу", что в предыдущие годы работа контрактной системы была оптимизирована и был найден баланс между интересами заказчиков и поставщиков.

"В новых условиях эта грань стала более тонкой, менее формализованной. Закупочная система прошла испытание пандемией - регулирование и администрирование системы оказалось устойчивым, и мы уверены, что будет устойчивым и сейчас (в условиях антироссийских санкций - ИФ), - говорил Лавров. - Собственно, практика уже показала, что продолжающаяся пандемия и введение антироссийских санкций не повлияли на функционирование контрактной системы, она продолжает работать бесперебойно. В отдельных случаях потребовались лишь точечные решения".

В марте-апреле 2022 года правительство приняло оперативные меры, на поддержку участников рынка закупок и закупок госкомпаний. В конце 2022 года действие этих норм было продлено на 2023 год.

За первые 9 месяцев 2022 года госзаказчики заключили 1,3 млн контрактов на общую сумму в 5,1 трлн рублей против 1,4 млн контрактов на 4,5 трлн рублей годом ранее. По данным Минфина, 88% контрактов (в стоимостном выражении) заключены с единым поставщиком (24%) или по результатам несостоявшихся закупок (64%). Годом ранее эти показатели составляли 17% и 60%.

"Есть жалобы со стороны рынка на сокращение конкурентной сферы, - говорил в октябре Лавров. - Надо изучать ситуацию - почему растет доля несостоявшихся закупок".

При этом он отмечал, что влияние антисанкционных мер (предоставляют правительству и региональным органам власти дополнительные основания для определения единых поставщиков по тем или иным закупкам - ИФ) на закупки у единых поставщика невелико. По особым основаниям по решениям правительств (субъектов) с едиными поставщиками заключается только около 8% контрактов.