Госзакупки у малого бизнеса в 2022 году выросли на 13%, до 4,3 трлн рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 2022 году 2,1 млн госконтрактов на 4,3 трлн рублей, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Согласно информации, содержащейся в вышеуказанных отчетах (госзаказчиков о закупках у малого бизнеса - ИФ), размещенных в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, 72 647 (67%) заказчиков достигли минимальную долю закупок у СМП (25%)", - говорится материалах министерства.

Ранее, до начала 2022 года, для госзаказчиков было установлено требование о минимальной доле закупок у малого бизнеса в 15% от совокупного годового объема закупок.

Всего в прошлом году госзаказчики разместили 1,3 млн извещений о закупках (годом ранее тоже около 1,3 млн), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 1,7 трлн рублей (1,65 трлн рублей в 2021-м). Из них только 686 тысяч закупок на 773 млрд рублей были признаны состоявшимися. Годом ранее таковыми оказались 658 тыс. закупок на 711 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено около 28,5 тысячи закупок (33 тысяч годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 4,6 трлн рублей (3,7 трлн рублей). Здесь также только меньшая часть закупок была признана состоявшейся - 11 тысяч на 1,5 трлн рублей (14 тысяч закупок на 1,1 трлн рублей в 2021 году).

Тем не менее в прошлом году госзаказчики заключили с малым бизнесом 2,1 млн контрактов (в том числе, по результатам закупок, проведенных в IV квартале предыдущего года - ИФ) на 4,3 трлн рублей (2,1 млн контрактов на 3,89 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 465 тысяч контрактов на 937 млрд рублей. Это на 4% в количественном и на 10% в денежном выражении больше показателя предыдущего года.

Как сообщалось, всего в прошлом году госзаказчики заключили 3,2 млн контрактов (с учетом контрактов, оформленных по результатам закупок, проведенных в 2021 году) на 11,1 трлн рублей.