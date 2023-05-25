Минфин ждет роста популярности у госзаказчиков механизма "закупки с полки"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает на рост популярности у госзаказчиков механизма "закупки с полки" или "электронного магазина", сказал "Интерфаксу" заместитель министра финансов Алексей Лавров в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Поправки к 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"), предусмотренные так называемым "сенаторским законопроектом" (подготовлен по инициативе сенаторов - ИФ), корректируют норму об использовании "электронных магазинов", - сказал Лавров. - Речь идет об увеличении ценового порога одной такой закупки до 5 млн рублей с 3 млн рублей ранее, а также об увеличении совокупного объема таких закупок до 100 млн рублей".

По словам Лаврова, в эти пределы попадает большинство госзаказчиков, поскольку им просто целесообразно и выгодно использовать этот способ закупки. Прежде всего, с точки зрения временных затрат - длительность "закупки с полки" составляет два дня.

Первый замгендиректора электронной торговой площадки "РТС-тендер" Максим Сыромахо отметил "Интерфаксу", что интерес заказчиков к проведению "закупки с полки" вырос после введения новых правил.

"По данным ЕИС, количество опубликованных "закупок с полки" в мае 2023 года уже в 2,7 раза превышает апрельские показатели (те, что имеем до вступления в силу указанных изменений), - рассказал Сыромахо. - Всего в апреле этого года заказчиками по 44-ФЗ было размещено 156 закупок по ч.12 ст. 93 ("закупки с полки" - ИФ), в мае - уже 436, а месяц еще не закончился".

При этом он отметил, что рост или спад интереса к "закупкам с полки" будет зависеть от поставщиков, от количества размещенных ими на ЭТП предварительных предложений.

"Технология проведения "закупки с полки" подразумевает подбор оператором электронной площадки подходящих предварительных предложений из уже имеющихся в электронном магазине, - сказал Сыромахо. - Таким образом, потенциальным участникам закупок необходимо проводить соответствующую работу по формированию своего предварительного предложения на электронных площадках".

Согласно отчету Минфина о госзакупках в I квартале 2023 года, в отчетном периоде заметно сократился объем закупок в "электронных магазинах" электронных торговых площадок ("закупки с полки"). Так, было совершено в общей сложности 280 таких закупок (рост 58% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года) на 200 млн рублей (снижение на 33%).

В конце 2019 года были приняты поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре - "закупка с полки" или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако, по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу конкурентных закупок.

Схема работы "электронного магазина" предусматривает размещение поставщиками на ЭТП предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков (не менее двух).

Параллельно продолжает действовать норма, позволяющая заказчикам осуществлять закупки малого объема (до 600 тыс. рублей) без проведения закупочной процедуры.

По оценке участников рынка госзакупок, "закупки с полки" ограниченно востребованы госзаказчиками из-за процедурных и регламентных ограничений (например, из-за требования об использовании только каталога товаров, работ, услуг для описания закупаемого товара).